Numarul cainilor abandonati creste de la an la an

Viceprimarul Lucian Harsovschi a avertizat recent ca numarul cainilor abandonati a crescut de la an la an in municipiul Suceava.El a spus ca municipalitatea doreste "reducerea cazurilor" si ca prin interventiile de capturare, s-au prins in Suceava, in anul 2021, 653 de caini, iar alti 677 in cursul anului trecut."In doar 38 de zile din 2023 au fost capturati deja 167 de caini, numarul crescand de la zi la zi!" a spus marti viceprimarul.Lucian Harsovschi a facut un apel la toti cetatenii ... citeste toata stirea