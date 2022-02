Numarul cazurilor de COVID-19 din judet a coborat sub 1.000

> Ieri, in spitalele judetului, se aflau 279 de persoane infectate cu SARS-CoV-2In judetul Suceava continua tendinta de scadere a numarului cazurilor de COVID-19 in evolutie, care ieri a coborat sub 1.000, dar si al pacientilor cu COVID, care a coborat sub 300.Astfel, potrivit centralizarii Prefecturii Suceava, in anterioarele 24 de ore au fost internate 26 de persoane suspecte de infectie cu SARS-CoV-2, in acelasi fiind externate 54 de persoane.In aceeasi perioada de referinta au decedat ... citeste toata stirea