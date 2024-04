Numarul cazurilor de rujeola din judet este in crestere

> In lunile martie si aprilie s-au confirmat peste 300 de imbolnaviriDirectia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a transmis, vineri, ca in judet numarul cazurilor de rujeola este in crestere, in luna aprilie fiind deja inregistrate 158 de cazuri din cele 319 confirmate de la inceputul anului.Astfel, potrivit statisticilor DSP Suceava, in primele patru luni ale anului, in judet s-au inregistrat 319 cazuri confirmate de rujeola (ianuarie - 8 cazuri, februarie - 12 cazuri, martie - 141 cazuri, ... citește toată știrea