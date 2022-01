Numarul de persoane declarate vindecate de Covid din judetul Suceava in ultimele 24 de ore apropiat de cel al noilor cazuri depistate. 95 de localitati sucevene sunt in "zona rosie". Municipiul Suceava are peste 1500 de cazuri active

Numarul cazurilor de Covid 19 declarate vindecate in ultimele 24 de ore se apropie de cel al noilor cazuri depistate in judetul Suceava. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost declarate vindecate in judetul Suceava un numar de 542 de persoane, iar numarul de noi cazuri depistate a fost de 548./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: ... citeste toata stirea