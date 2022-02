Numarul pacientilor cu COVID din judet a scazut la 169

> Un copil de 9 luni a decedat in urma infectiei cu SARS-CoV-2Numarul pacientilor cu Covid din judetul Suceava era, miercuri, 169, zece dintre ei fiind copii.Potrivit centralizarii Prefecturii Suceava, in anterioarele 24 de ore au fost internate 14 persoane suspecte de infectie cu SARS-CoV-2, in acelasi interval fiind externate 37 de persoane.In aceeasi perioada de referinta au decedat patru persoane (din Moara, Campulung Moldovenesc, Dumbraveni, Vicovu de Jos) ca urmare a infectiei cu ... citeste toata stirea