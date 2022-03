Numarul ucrainenilor care intra in tara prin PTF Siret, in crestere

Numarul cetatenilor ucraineni care intra in Romania prin PTF Siret a crescut, joi, fata de zilele precedente.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, joi intrasera in tara, prin PTF Siret, peste 3.900 de persoane si 803 autovehicule. Dintre persoane, aproximativ 3.250 au fost cetateni ucraineni, in crestere fata de ziua de miercuri cand au intrat in tara prin PTF Siret 2.871 de cetateni ucraineni si fata de ziua de marti, cand numarul ... citeste toata stirea