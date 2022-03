Numarul ucrainenilor care intra zilnic in tara prin PTF Siret s-a stabilizat la circa 4.500

> De la inceputul razboiului, prin PTF Siret au intrat peste 110.000 de ucraineni > Ieri-dimineata, in taberele sucevene de refugiati erau 275 de persoaneNumarul cetatenilor ucraineni care intra zilnic in Romania prin PTF Siret s-a stabilizat la o medie de circa 4.500 de persoane.Potrivit datelor furnizate de purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, in cursul zilei de miercuri au intrat in tara, prin PTF Siret, 4.932 persoane, dintre care 4.264 ... citeste toata stirea