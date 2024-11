Numarul ucrainenilor care trec ilegal frontiera de nord a Romaniei a crescut de trei ori fata de anul trecut

> In primele 10 luni au fost depistati 10.700 de ucraineni care au intrat ilegal in tara, dintre care 3.767 in judetul SuceavaInspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei a prezentat, miercuri, date esentiale privind supravegherea si controlul frontierei de stat a Romaniei cu Ucraina si Ungaria.ITPF Sighetu Marmatiei monitorizeaza o frontiera de 464,306 km, dintre care 97,83 km cu Ungaria si 366,476 km cu Ucraina, avand ca obiectiv principal prevenirea ... citește toată știrea