Numarul ucrainenilor care trec prin PTF Siret, in scadere

> Gheorghe Flutur: Situatia s-a mai calmat, dar ne asteptam sa vina noi refugiati din zonele bombardatePresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, sambata, in PTF Siret, ca numarul ucrainenilor care intra in Romania prin acest punct de trecere a frontierei s-a mai diminuat. Dar ca in continuare se asteapta sa intre in tara emigranti din zonele bombardate din Ucraina.Gheorghe Flutur a informat ca a avut, sambata, mai multe intalniri in Vama Siret cu echipa ... citeste toata stirea