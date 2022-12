Numarul virozelor si pneumoniilor inregistrate in judetul Suceava este in scadere

Numarul infectiilor respiratorii acute si a pneumoniilor inregistrate in ultima saptamana s-a redus semnificativ in judetul Suceava fata de saptamana precedenta.Potrivit DSP Suceava, in ultima saptamana in judet au fost inregistrate 1.036 de viroze respiratorii si pneumonii cu 132 de internari in conditiile in care in saptamana 21-27 noiembrie aproape 2500 de cazuri de infectii respiratorii si pneumonii, cu 153 de internari./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea