O adolescenta a disparut de acasa

IPJ Suceava a anuntat ieri ca desfasura activitati de cautare si identificare a minorei ZOITA IASMINA, in varsta de 13 ani si 8 luni, domiciliata in sat Herla, comuna Slatina, judetul Suceava, care in noaptea de 6/7.10.2024 a plecat de la domiciliu fara a mai reveni.Zoita Iasmina are constitutie atletica, inaltime circa 1,65 m, greutate de circa 50 kg, are parul lung saten, fata ovala, ochi caprui.Nu se cunosc ... citește toată știrea