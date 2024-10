O autoutilitara folosita la colectarea laptelui a ars in toiul noptii

Politia a fost sesizata, miercuri, in jurul orei 2:00, ca in satul Barasti din comuna Boroaia arde o autoutilitara.Potrivit datelor din ancheta, un barbat de 62 de ani, din Boroaia, in calitate de conducator auto al autoutilitarei marca Mercedes-Sprinter, a parcat autovehiculul firmei de lactate la care este angajat in fata locuintei sale, pe un podet, in cursul zilei de marti, la ora 12:00, dupa terminarea colectarii laptelui.De atunci si pana la momentul incendiului nu a mai folosit in ... citește toată știrea