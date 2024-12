O cisterna si o masina au luat foc, intr-un accident teribil din Suceava. Trei persoane, intre care un copil, au murit

Un accident intre o cisterna si o masina, pe DN 2, langa Rosiori, judetul Suceava, a provocat un incendiu si ranirea a patru persoane.Rectificare de ultim momentTrei persoane au fost identificate in autoturismul care a ars in urma impactului cu cisterna. Potrivit autoritatilor din Suceava, este vorba despre un barbat, o femeie si un copil.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 2, in afara localitatii Rosiori din judetul Suceava, a avut loc un ... citește toată știrea