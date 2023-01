O contestatie a raportului este un demers firesc

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a transmis, joi, ca raportul INML prin care se stabileste ca in cazul bebelusul sucevean care a murit in 2021 la botez moartea a fost violenta - si care contrazice raportul Laboratorului de Medicina Legala Suceava prin care s-a stabilit ca bebelusul a murit din cauza unei bronhopneumonii - se va face contestatie.Potrivit raportului Institutului National de Medicina Legala (INML) in cazul mortii bebelusului s-a stabilit ca "din coroborarea datelor de istoric, ... citeste toata stirea