"In sfarsit, un pas important in gestionarea si rezolvarea problemei taierilor ilegale de paduri din judetul nostru" a declarat senatorul sucevean George Mindruta, in contextul informatiei despre zecile de perchezitii la firme si ocoale silvice efectuate ieri. Potrivit senatorului, "Suceava ocupa de departe locul fruntas la numarul de perchezitii efectuate in dimineata aceasta. Asta arata cat de extinsa este ... citeste toata stirea