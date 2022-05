O echipa USV a castigat premiul "Best Business Plan" la Competitia Company of the Year 2022

Junior Achievement Romania a organizat, miercuri, on-line, finala nationala a celei mai importante competitii de antreprenoriat pentru studenti, Company of the Year 2022. Dintre cele 300 de echipe inscrise in competitie (sectiunile elevi si studenti), in urma parcurgerii mai multor etape, echipa Broken Tape de la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) a castigat premiul Best Business Plan. Proiectul echipei a constat in realizarea unei aplicatii, constand intr-un sintetizator de voce ... citeste toata stirea