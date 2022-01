O educatoare de la o gradinita din Bosanci a fost arestata preventiv pentru ca ar fi agresat sexual trei fetite cu varste de 4 si 6 ani

O educatoare in varsta de 51 de ani, de la o gradinita din Bosanci, a fost arestata preventiv pentru agresiuni sexuale asupra a trei fetite cu varste de 4 si 6 ani pe care le avea in grija.Potrivit IPJ Suceava, politistii au continuat cercetarile intr-un dosar complex deschis din luna decembrie 2021, fiind administrat material probator si efectuate doua perchezitii domiciliare.Cazul a fost inregistrat in 6 decembrie, cand o femeie de 51 de ani, din Suceava, educatoare la o gradinita din ... citeste toata stirea