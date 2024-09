O femeie a fost agresata de sot dupa ce i-a reprosat ca o insala si joaca jocuri de noroc

Politia Municipiului Suceava a fost sesizata, sambata dimineata, printr-un apel la 112, de o femeie care a reclamat ca a fost agresata de sotul sau.O patrula din cadrul Biroului de Ordine Publica s-a deplasat la fata locului, unde a identificat apelanta la domiciliu. Ea a declarat ca, in cursul zilei de 20 septembrie, sotul a lovit-o in zona fetei, iar sambata dimineata, in jurul orei 2:20, cei doi au avut o noua altercatie, dupa ce ea a descoperit in telefonul mobil informatii despre ... citește toată știrea