O femeie din Dornesti a reclamat Politiei prin 112 ca a fost agresata de sot.Potrivit cercetarilor, femeia a reclamat situatia luni dupa-amiaza, in urma consultarii cu membrii familiei, desi incidentul se petrecuse duminica seara.Ancheta a stabilit ca femeia de 70 de ani locuieste cu sotul in varsta de 74 de ani in Dornesti, cei doi fiind casatoriti de 50 de ani. Duminica, in jurul orei 18:30, aflandu-se la domiciliu, femeia a avut un conflict spontan cu sotul, motivat de faptul "ca nu l-a ... citeste toata stirea