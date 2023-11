O femeie din Izvoarele Sucevei a fost accidentata mortal, luni, la Gemenea, de un autocamion.Potrivit anchetei politistilor, luni, jurul orei 13:40, un sofer de 27 de ani, din Stulpicani, conducea o autoutilitara MAN pe DJ 177B, in interiorul localitatii Gemenea, din comuna Stulpicani.Ajuns in zona intersectiei cu strada Sipote, avand directia de deplasare Slatioara catre Stulpicani, el a surprins si accidentat o femeie de 70 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, care s-a angajat in ... citeste toata stirea