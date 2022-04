O femeie a fost ranita, doua masini au ajuns in sant, alta pe camp

Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducerea sub influenta alcoolului dupa ce joi seara a generat un eveniment rutier pe DN 2, in afara localitatii Spataresti.Tanarul circula joi, in jurul orei 23:10, pe DN 2, intre Vadu Moldovei si Spataresti. El s-a angajat in depasirea unui autoturism Audi condus de o femeie de 32 de ani din Falticeni, desi din sens opus venea un autoturism Ford condus de un tanar de 21 de ani din Bogdanesti.Pentru a evita ... citeste toata stirea