> La scurt timp, un localnic a reclamat ca a pierdut baniiO femeie a gasit, vineri, in jurul orei 11:00, o suma de bani in apropierea blocului 19 de pe strada Republicii din Falticeni.Ea a sesizat Politia, iar patrula de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Falticeni a mers la fata locului. In prezenta celor doi politisti au fost numarati 1.500 de lei, in ... citeste toata stirea