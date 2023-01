O femeie a murit de gripa la SJU Suceava, fiind al doilea deces din cauza gripei din acest sezon rece

O femeie de 83 de ani a murit in Spitalul Judetean Suceava din cauza gripei, fiind al doilea deces cauzat de gripa inregistrat in acest sezon rece in judetul Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a declarat, sambata, ca a fost inregistrat al doilea deces din cauza gripei tip A in judetul Suceava la o pacienta de 83 de ani./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2. ... citeste toata stirea