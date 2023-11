O femeie din Campulung Moldovenesc a murit, joi seara, dupa ce in cursul dupa-amiezii a fost lovita de un autoturism pe o trecere de pietoni din municipiu.Potrivit anchetei politistilor, joi, la ora 14:00, un barbat de 78 de ani, din Campulung Moldovenesc in timp ce conducea un autoturism Peugeot pe Calea Bucovinei din localitate, ajuns in dreptul magazinului Penny, a surprins si accidentat o femeie de 77 de ani din localitate, care era angajata in traversarea drumului pe trecerea de pietoni ... citeste toata stirea