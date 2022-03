O femeie a murit si un tanar a fost ranit dupa ce s-au electrocutat, pe un vagon de tren aflat in Gara Burdujeni

O femeie a murit si un tanar a fost ranit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce s-au electrocutat pe un vagon de tren aflat in garda Burdujeni din municipiul Suceava. Tanarul a fost gasit intre linii, cu arsuri si urmele de intrare si iesire a unui arc electric, fiind transportat la spital. "Doua persoane au fost electrocutate, in Gara Burdujeni, din municipiul Suceava. Evenimentul a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, miercuri dimineata, la ora 3:38", a transmis Inspectoratul ... citeste toata stirea