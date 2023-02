O femeie cu probleme mari de vedere a cazut in fantana si a murit

O femeie din comuna Putna, care avea probleme de vedere, a cazut, miercuri, in fantana din curtea locuintei si a murit.Potrivit primelor date ale anchetei politistilor, femeia, in varsta de 81 de ani, din Putna, suferea de un handicap accentuat de vedere (nu vedea deloc cu ochiul stang, iar cu ochiul drept avea o capacitate vizuala de 30%).Miercuri dimineata, in timp ce sora ei plecase la cumparaturi, femeia a iesit din casa, a asezat bastonul cu care se ajuta pentru deplasare pe o gramada ... citeste toata stirea