O femeie din Adancata a continuat sa falsifice documente...

O femeie din comuna Adancata a fost retinuta, joi, intr-un dosar vizand fraudarea bugetului de stat prin obtinerea ilegala de indemnizatii de crestere a copilului in baza unor documente false.Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Suceava au efectuat, joi, o perchezitie domiciliara intr-un dosar penal inregistrat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, in care se efectueaza cercetari fata de noua inculpati sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea