O femeie din Preutesti a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism

> Ea mergea pe partea carosabila a DJ 208 > Grav ranita, a fost dusa la spital, unde a decedatO femeie in varsta de 48 de ani, din Preutesti, a fost accidentata mortal, miercuri seara, in timp ce mergea pe partea carosabila a DJ 208.Potrivit Politiei Judetene Suceava, miercuri, la ora 20:56, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208, in comuna Preutesti, un barbat de 29 de ani, din orasul Dolhasca, a surprins si accidentat o localnica de 48 de ani, care se deplasa ... citeste toata stirea