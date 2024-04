O femeie din Stroiesti a murit la spital dupa ce a cazut de pe scarile unei case aflate in constructie

O femeie din comuna Stroiesti a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava, unde a ajuns ca urmare a ranilor suferite dupa ce a cazut de pe scarile unei case aflate in constructie.Politistii din cadrul SPR 9 Scheia au fost sesizati, luni, de Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, cu privire la faptul ca o femeie din Stroiesti a decedat duminica in unitatea spitaliceasca.Potrivit datelor din ancheta politistilor, femeia locuia impreuna cu fiul ei in Stroiesti, ... citește toată știrea