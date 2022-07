O femeie internata cu botulism la SJU Suceava este in stare grava

Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dr. Dan Teodorovici, a atentionat sucevenii, ieri privind consumul de conserve incorect procesate si depozitate, in conditiile in care o femeie cu botulism internata in ATI din cadrul SJU are prognosticul rezervat, iar de la administrarea serului antibotulinic starea ei nu s-a imbunatatit.Potrivit dr. Dan Teodorovici a venit confirmarea pentru prima pacienta suspectata de botulism, ea fiind internata in ATI.El a spus ca, ... citeste toata stirea