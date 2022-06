O fetita de trei ani din Suceava a ajuns la spital, dupa o supradoza de sirop. Politistii au deschis dosar penal

Fetita a ramas nesupravegheata si a baut mai multe inghitituri dintr-un sirop care se afla intr-o alta camera decat cea in care era mama ei. O fetita in varsta de trei ani, din municipiul Radauti, judetul Suceava, a fost internata la Spitalul Municipal Radauti, dupa ce s-a prezentat la Urgente cu o supradoza de sirop."In urma verificarilor s-a stabilit ca zilei de marti, 31 mai, in jurul orei 10:00, femeia se afla la domiciliul din municipiul Radauti impreuna cu cei trei copii minori. La un ... citeste toata stirea