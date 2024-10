"O istorie a traducerilor in limba romana"

Un impresionant proiect de cercetare dedicat istoriei traducerilor in limba romana a fost realizat de un colectiv de cercetatori in traductologie din Romania si din strainatate. Rezultatul acestei colaborari, trei volume cu un total de peste 4400 de pagini, reprezinta o contributie majora in domeniu, oferind o sinteza detaliata a traducerilor din diverse limbi in limba romana.Volumele, coordonate de Muguras Constantinescu, Daniel Dejica si Titela Vilceanu, au fost publicate de Editura ... citește toată știrea