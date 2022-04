O juna excesiv de romantica a implorat judecatorii sa-i dea liber la maritis

* fata nu are decat 17 ani si nu s-a gandit ca-i trebuie acceptul magistratilor pentru a se casatori * a fixat data nuntii pentru 3 aprilie, a trimis invitatii in toata lumea, dar a fost doar la cateva minute de fiascoSara P. are 17 ani si jumatate, locuieste in Vicovul de Sus si face parte din Biserica Penticostala Maranata. In randul adeptilor acestui cult este un obicei ca fetele sa se marite de tinere. Credincioasa practicanta, Sara s-a conformat preceptelor, s-a indragostit de un ... citeste toata stirea