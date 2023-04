O femeie de 54 de ani din orasul Vicovu de Sus a fost ranita, vineri seara, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Vicovu de Jos, in acelasi accident fiind ranita si fiica ei minora.Potrivit cercetarilor politistilor, vineri seara in jurul orei 21:20, un tanar de 21 de ani din comuna Straja conducea un autoturism Seat Leon pe str. Stefan cel Mare dinspre Vicovu de Jos spre Putna, iar in dreptul bisericii penticostale de pe str. Stefan cel Mare, o femeie de 54 de ani din orasul Vicovu ... citeste toata stirea