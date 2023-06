Un autoturism Mercedes Benz a luat foc in mers, vineri, in comuna Voitinel, incendiul fiind stins de pompieri.Potrivit anchetei, un barbat din Vicovu de Jos conducea, vineri, un autoturism Mercedes Benz pe DJ178 F-Voitinel, pe directia centru comuna Voitinel-Galanesti, iar la un moment dat atat el cat si sotia lui, pasagera in masina, au simtit miros de fum in interiorul autoturismului./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2. ... citeste toata stirea