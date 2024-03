O masina de politie aflata in misiune a fost proiectata in sant

O masina de politie care se deplasa in regim de urgenta pentru a interveni la un accident rutier a fost proiectata in sant, la Salcea, de un autoturism al carui sofer a virat la stanga fara sa se asigure.Miercuri, la ora 18:56, lucratorii de politie din cadrul Serviciului Rutier Suceava au fost sesizati despre producerea unui accident de circulatie pe DN29, pe raza localitatii Plopeni, orasul Salcea. In accident au fost implicate doua vehicule, dintre care si o autospeciala de politie Dacia ... citește toată știrea