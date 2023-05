Politistii de frontiera suceveni cerceteaza un barbat cu dubla cetatenie - romana si ucraineana, in microbuzul caruia au fost descoperite 1.000 comprimate ce fac parte din categoria substantelor dopante de mare risc si 67 pachete de tigari de provenienta ucraineana. Bunurile au fost ridicate in vederea confiscarii.Potrivit STPF Suceava, miercuri, 17 mai, in jurul orei 11.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de ... citeste toata stirea