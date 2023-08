Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar, utilizata de Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi pentru efectuarea de mamografii digitale gratuite in cadrul Proiectului "ONCOFEM - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san", revine in judetul Suceava incepand cu sfarsitul lunii august 2023.Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi in parteneriat cu Institutia Prefectului - judetul Suceava deruleaza proiectul "ONCOFEM - ... citeste toata stirea