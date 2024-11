O noua oferta de investitii in titluri de stat "Tezaur"

> Dobanda este de pana la 7,10%, veniturile obtinute din investirea in titluri de stat nefiind neimpozabileSucevenii pot investi in titluri de stat "Tezaur" cu maturitati de 1, 3 sau 5 ani, respectiv cu dobanzi anuale avantajoase de 5,95%, 6,70%, respectiv 7,10%, informeaza Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant Oana Violeta Apetrea, dobanda este anuala si platibila la termenele prevazute in prospectul de emisiune. Pot achizitiona titluri de ... citește toată știrea