O noua sculptura a maestrului Ion Mandrescu poate fi vazuta in municipiul Suceava. Lucrarea a fost conceputa in 2021-2022 si a fost amplasata in fata Teatrului Municipal

La initiativa Muzeului National al Bucovinei, in cadrul Programului "Pastele in Bucovina", o noua sculptura realizata de maestrul Ion Mandrescu, poate fi vazuta incepand de luni, 18 aprilie 2022, in fata Teatrului "Matei Visniec" din Suceava.