O noua tentativa de salvare a Casei Culturii

> Primaria Suceava ar putea semna un contract de participatiune "neavantajos", dar prin care sa poata face investitii in sala de spectacole a "monumentului de arhitectura" din centrul SuceveiPrimaria Municipiului Suceava incerca sa gaseasca o solutie legala pentru "gestionarea" Casei de Cultura a Sindicatelor. Primarul Ion Lungu a spus ieri, intr-o conferinta presa, ca, in colaborare cu Consiliul Judetean, a fost identificata posibilitatea perfectarii contract de asociere in participatiune, ... citeste toata stirea