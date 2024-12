O persoana a murit dupa ce a alunecat in timp ce vizita o cascada din zona Cotargasi, din Suceava

Turistul a alunecat si a cazut in timp ce vizita cascada din Muntii Stanisoarei.O persoana care a alunecat si a cazut in timp ce vizita o cascada in zona Cotargasi, din Muntii Stanisoarei, a decedat, a anuntat joi Salvamont Suceav"O echipa Salvamont Suceava intervine in zona Cotargasi, Muntii Stanisoarei, unde o persoana a alunecat si a cazut in timp ce vizita o cascada din zona. (...) Din pacate, victima era decedata. A fost transportata si predata IML", a transmis Salvamont Suceava pe ... citește toată știrea