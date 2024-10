O sa aveti surprize: Marcel Ciolacu anunta ca de la anul s-ar putea merge la Suceava pe autostrada!

Premierul Marcel Ciolacu anunta ca din 2025 moldovenii vor putea merge la Suceava pe autostrada. Demersurile pentru legarea Sucevei la A7 au fost deja facute.Am o groaza de proiecte cu domnul Soldan. M-a luat si domnul primar m-a scos la careu. In acest moment s-a dat drumul la licitatie cu extindere de la A7. In viitor daca merge in acelasi ritm cum merge A7 s-ar putea sa aveti surprize placute. La A8 s-au miscat lucrurile bine, a spus Ciolacu astazi.Pe autostrada Moldovei e mobilizare ... citește toată știrea