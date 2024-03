O soferita a iesit cu masina din curte fara sa se asigure...

Doua femei au fost ranite usor, duminica dupa-amiaza, la Radauti, intr-un accident in care au fost implicate trei autoturisme.Potrivit primelor date din ancheta, duminica, in jurul orei 13.39, un tanar de 22 de ani, din Horodnic de Sus, a condus un autoturism VW Passat pe str. Calea Bucovinei din Radauti, avand directia de deplasare spre Badeuti. Cand a ajuns in dreptul unui imobil ce se afla pe partea dreapta, din curtea acestuia a iesit un autoturism Opel Astra, condus de o femeie care a ... citește toată știrea