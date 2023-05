O femeie de 31 de ani din Veresti este cercetata penal pentru mai multe infractiuni rutiere dupa ce duminica a lovit doua persoane pe o trecere pentru pietoni.Potrivit anchetei politistilor, duminica, in jurul orelor 12:30, o femeie de 31 ani, din Veresti, O.L., a condus un autoturism Mercedes pe DJ 290 in Veresti dinspre Salcea, iar in zona trecerii pentru pietoni din dreptul scolii Veresti, s-a angajat in depasirea unor vehicule, peste marcajul continuu si a surprins si accidentat o fata de ... citeste toata stirea