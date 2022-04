O suceveanca a facut infarct si a murit in urma unui incendiu care i-a distrus gospodaria / Au ars o casa, doua suri si un magazin

O femeie de 68 de ani, proaspat externata din spital dupa ce a avut probleme cu inima a facut infarct atunci cand si-a vazut gospodaria mistuita de flacari, informeaza Monitorul de Suceava.Un incendiu de mari proportii a izbucnit joi dupa-amiaza in comuna Burla, judetul Suceava, focul extinzandu-se de la o constructie la alta.Nu au existat victime in urma incendiului, insa patru femei au acuzat stari de rau si de panica. O femeie in varsta de 68 de ani, din una dintre gospodariile afectate ... citeste toata stirea