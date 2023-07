> Femeia a fost depistata de politistii de frontiera suceveni la circa 50 de metri de PTF SiretO femeie cu dubla cetatenie, ucraineana si romana, a fost depistata, marti, in zona PTF Siret, avand in rucsac 100.000 de dolari.Potrivit purtatorului de cuvant la STPF Suceava, marti, in jurul orei 11:00, pe timpul misiunii de supraveghere si control in zona de competenta, un echipaj mobil din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Siret a identificat, pe comunicatia care face legatura cu ... citeste toata stirea