O tanara a "uitat" 100 de euro in dosar la testarea practica pentru permis. Cu ce explicatie stupefianta a venit

O femeie din Suceava a strecurat doua bancnote de cate 50 de euro in dosarul pe care i l-a prezentat politistului examinator, cu intentia ca acesta sa o declare admisa la proba practica a examenului pentru permis. Cand agentul a anuntat ofiterii anticoruptie, tanara si-a schimbat tactica.Tribunalul Suceava a condamnat-o in 30 aprilie pe o tanara din localitate la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita. Decizia instantei nu este definitiva.Femeia a intrat in ... citește toată știrea