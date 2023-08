O tanara in varsta de 20 de ani, din comuna Fantanele, a fost depistata in noaptea de marti spre miercuri circuland cu 108 km/h in localitatea Plopeni.Politistii din cadrul Biroului Rutier al Politiei Municipiului Suceava, care efectuau miercuri dimineata activitati de control trafic rutier pe DN 29, pe raza localitatii Plopeni, la ora 0:36 au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism BMW care circula dinspre Suceava spre Dumbraveni, deoarece autoturismul circula cu viteza de ... citeste toata stirea