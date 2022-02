O tanara refugiata din Ucraina a nascut prematur un baietel, perfect sanatos

O tanara de 25 de ani din Ucraina a nascut de urgenta, sambata seara, la Spitalul Municipal Radauti, dupa ce a reusit sa treaca granita. Femeia era insarcinata in opt luni, iar din cauza stresului ca sotul a ramas in Ucraina, tanara a nascut prematur. Mai multi ucraineni au ajuns noaptea trecuta la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean Suceava.Femeia a nascut normal un baietel, perfect sanatos si care cantarea 3 kilograme si 900 de grame. Tanara plangea ca sotul ei a ramas in ... citeste toata stirea